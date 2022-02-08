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Сегодня, 15:37

«Я просрал свой шанс. Больше Олимпиад в моей жизни не будет». Устюгов — об итогах спринта

Устюгов после спринтерской гонки заявил, что больше не будет участвовать в Олимпиадах
Владимир Иванов
Обозреватель
Сергей Устюгов.
Фото Reuters

Российский лыжник Сергей Устюгов эмоционально прокомментировал итог спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине. Он завершил борьбу на стадии полуфинала.

«Борьбу за командный спринт я Сане Терентьеву проиграл. Не знаю, поставят ли меня в большую эстафету. Я просрал свой шанс. Больше Олимпиад в моей жизни не будет. Тело просто не выдержит», — сказал Устюгов.

Напомним, российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль. Артем Мальцев финишировал пятым.

Олимпиада
Сергей Устюгов
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