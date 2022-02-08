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Сегодня, 14:07

Устюгов проиграл Клебо, но вышел в полуфинал спринта Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Сергей Устюгов.
Фото Getty Images

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в полуфинал спринтерской гонки свободным стилем на Олимпиаде в Пекине.

В своем забеге он стал вторым, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо 0,37 секунды.

Полуфиналы стартуют в 14.45 по московскому времени.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Спринт (С)

Первая 1/4 финала

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.51,57
2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,37
3. Оскар Свенссон (Швеция) — +0,69

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Олимпиада
Йоханнес Клебо
Сергей Устюгов
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