Устюгов проиграл Клебо, но вышел в полуфинал спринта Олимпиады в Пекине
Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в полуфинал спринтерской гонки свободным стилем на Олимпиаде в Пекине.
В своем забеге он стал вторым, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо 0,37 секунды.
Полуфиналы стартуют в 14.45 по московскому времени.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Спринт (С)
Первая 1/4 финала
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.51,57
2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,37
3. Оскар Свенссон (Швеция) — +0,69
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