Устюгов проиграл Клебо, но вышел в полуфинал спринта Олимпиады в Пекине

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в полуфинал спринтерской гонки свободным стилем на Олимпиаде в Пекине.

В своем забеге он стал вторым, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо 0,37 секунды.

Полуфиналы стартуют в 14.45 по московскому времени.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Спринт (С)

Первая 1/4 финала

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.51,57

2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,37

3. Оскар Свенссон (Швеция) — +0,69