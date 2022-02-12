Устюгов будет финишером сборной России в эстафете Олимпиады-2022

Определился состав нашей мужской команды в лыжной эстафете.

Ее побегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Об этом «СЭ» сообщил источник в команде.

Мужская эстафета пройдет 13 февраля и начнется 10:00 мск.

На Олимпиаде-2022 Большунов выиграл золото в скиатлоне и серебро в индивидуальной гонке, Спицов стал вторым в скиатлоне. Также медаль в мужской команде — бронзу в спринте — завоевал Александр Терентьев.