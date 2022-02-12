Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 11:58

Устюгов будет финишером сборной России в эстафете Олимпиады-2022

Владимир Иванов
Обозреватель

Определился состав нашей мужской команды в лыжной эстафете.

Ее побегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Об этом «СЭ» сообщил источник в команде.

Мужская эстафета пройдет 13 февраля и начнется 10:00 мск.

На Олимпиаде-2022 Большунов выиграл золото в скиатлоне и серебро в индивидуальной гонке, Спицов стал вторым в скиатлоне. Также медаль в мужской команде — бронзу в спринте — завоевал Александр Терентьев.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Денис Спицов
Сергей Устюгов
1
12
Читайте также
Россия в женском хоккее — без медалей Олимпиады. Все решил отмененный судьями гол
Сексуальные модели, лесбиянки и борцы за свои права. 10 фактов о женском хоккее, которые помогут вам отойти после вылета нашей команды
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Биатлонист Цветков опять обидно без медали. Онлайн-трансляция 12 февраля
Сорина: «Олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль»
Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля
Ступак станцевала на пьедестале почета на Олимпиаде в Пекине
Губерниев — о золоте в эстафете: «Хейтеры, успокойтесь и наслаждайтесь нашими чемпионками!»
Сорина: «Я настраивалась на победу в эстафете, верила в нее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Они герои нашей страны!». Легков эмоционально отреагировал на победу российских лыжниц в эстафете

Степанова: «Чуть не расплакалась на финише эстафеты, эти эмоции не передать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости