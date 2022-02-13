Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Во время всей эстафеты были спокойны или были моменты, когда начинали играть нервы?

— Каждая эстафета очно волнительна, поскольку четыре этапа , четыре спортсмена. Тут никто просто так [свое место] отдавать не хочет. Сегодня настрой наших ребят был изначально на победу. Каждый внес в копилку этой победы свой результат, все боролись, все старалась и в итоге показали супер результат. В эстафете побеждают команды. Немножко волнительно было за Сергея, потому что он со старта очень резко взвинтил темп, боялись, что не сможет до конца выдержать. Но вовремя его остановили, вели через каждые 300 м, говорили отрывки, он сумел восстановиться и довести до победы.

— Говорят, Денису было очень тяжело.

— Всем было тяжело, потому что третий этап очень сложный. Холлун — один из лучших в мире конькистов. И работать одному было сложно.

— За Червоткина не волновались? У него получается не очень ровная Олимпиада.

— Волнение за него было только в первый день, потому что попал на акклиматизацию, а так мы видели, что его готовность была на хуже Дениса. Если бы не акклиматизация, вполне вероятно, что у нас был бы весь подиум в скиатлоне.

— Погода сегодня сумасшедшая. Насколько это повлияло на настрой?

— Погода для всех одинаковая, но, конечно, первым идти всегда сложнее, лыжня все-таки была у нас не полностью запорошена.

В составе российской сборной в эстафете принимали участие Александр Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.