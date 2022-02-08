Бородавко: «Методика футбольная. Бери мяч — и пуляй»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко назвал футбольной методику своей группы
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос норвежцев о том, какой методикой пользуется его команда на Олимпиаде в Пекине.
— В чем секрет вашей группы? — спросили норвежцы Бородавко.
— У нас хорошая методика. Футбольная. Бери мяч — и пуляй.
Отметим, в ответе на вопрос Бородавко использовал нецензурный аналог слова «пуляй».
Ранее российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке коньковым стилем.
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