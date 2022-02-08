Тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко назвал футбольной методику своей группы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос норвежцев о том, какой методикой пользуется его команда на Олимпиаде в Пекине.

— В чем секрет вашей группы? — спросили норвежцы Бородавко.

— У нас хорошая методика. Футбольная. Бери мяч — и пуляй.

Отметим, в ответе на вопрос Бородавко использовал нецензурный аналог слова «пуляй».

Ранее российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке коньковым стилем.