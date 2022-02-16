Тренер сборной Норвегии по лыжам: «В классическом стиле русские немного ушли от нас вперед»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился мнением о российских лыжниках.

«В последние годы мы хуже выступаем в классике, чем российская команда. У нас есть точки для развития. В коньковом ходе мы выступаем на серьезном уровне, но в классике русские немного ушли вперед», — приводит слова Носсума VG.

В среду, 16 декабря, на Олимпиаде в Пекине пройдет женский и мужской командный спринт классическим стилем.

Сборная Норвегии на турнире 2022 года выиграла пять медалей в лыжах — 3 золотые, одна серебряная и одна бронзовая.