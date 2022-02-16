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Сегодня, 00:13

Тренер сборной Норвегии по лыжам: «В классическом стиле русские немного ушли от нас вперед»

Анна Горшкова
Корреспондент

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился мнением о российских лыжниках.

«В последние годы мы хуже выступаем в классике, чем российская команда. У нас есть точки для развития. В коньковом ходе мы выступаем на серьезном уровне, но в классике русские немного ушли вперед», — приводит слова Носсума VG.

В среду, 16 декабря, на Олимпиаде в Пекине пройдет женский и мужской командный спринт классическим стилем.

Сборная Норвегии на турнире 2022 года выиграла пять медалей в лыжах — 3 золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

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Источник: https://www.vg.no/sport/langrenn/i/Wjy92g/russernes-klokkebruk-vekker-oppsikt
Олимпиада
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Сборная России по лыжным гонкам
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