Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен заразился коронавирусом

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает телеканал NRK со ссылкой на Норвежскую лыжную ассоциацию, Монсен сдал тест по прибытии с тренировочного сбора на итальянском высокогорном курорте Сайзер Альм. Все остальные участники сбора получили отрицательные результаты.

Также сообщается, что тренер мужской команды Эрик Мюр Носсум изолирован, так как контактировал с Монсеном, а всем мужчинам-лыжникам запретили покидать отель.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.