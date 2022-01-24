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Сегодня, 12:31

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен заразился коронавирусом

Анна Горшкова
Корреспондент

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает телеканал NRK со ссылкой на Норвежскую лыжную ассоциацию, Монсен сдал тест по прибытии с тренировочного сбора на итальянском высокогорном курорте Сайзер Альм. Все остальные участники сбора получили отрицательные результаты.

Также сообщается, что тренер мужской команды Эрик Мюр Носсум изолирован, так как контактировал с Монсеном, а всем мужчинам-лыжникам запретили покидать отель.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.nrk.no/sport/sprinttrener-monsen-smittet-av-korona-_-utovere-fikk-sjokk-pa-siste-ol-samling-1.15824834
Коронавирус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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