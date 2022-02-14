Тренер норвежских лыжников прокомментировал поведение своих спортсменов после эстафеты на Олимпиаде-2022

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал поведение своих спортсменов после мужской эстафеты на Олимпиаде-2022.

После финиша норвежские лыжники не подняли лыжи, а Йоханнес Клебо не пришел фотографироваться.

«Мы не можем быть довольны серебром, так оно и есть. Мы никогда не должны быть довольны этим», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали первыми. Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.