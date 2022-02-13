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«Рад, что наконец выиграли!» Вылегжанин — о победе в мужской эстафете

Вылегжанин отреагировал на победу сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпийских играх
Микеле Антонов

Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде.

«Очень рад, что наконец выиграли эту эстафету! Столько мы пытались выиграть эту золотую медаль, но всегда чего-то не хватало на финише. Классно для мужских лыжных гонок и вообще для всей страны, что мы выиграли эстафету. Очень классная Олимпиада для лыжников! Мы здесь показываем очень хорошие результаты. Не зря шла подготовка. В Пекине очень сложная трасса, лыжи плохо скользят, поэтому такие большие отрывы», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Ранее, 13 февраля, российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото Олимпийских игр в эстафете.

В составе российской сборной в эстафете принимали участие Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Денис Спицов
Максим Вылегжанин
Сергей Устюгов
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