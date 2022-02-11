Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебро Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Я считаю, что Большунову надо дать звание Героя России, — сказал Тихонов «СЭ». — А кому, если не ему? Больше всех медалей в лыжах, золото, серебро! Скромный, нормальный парень, интересный. Пример для подражания молодежи. Все в этом парне сложилось. Трудолюбивый! Очень приятно! Мое мнение — немного не закончил восстановление. На радостях между гонками катался на лыжах вместо того, чтобы просто лежать и накапливать энергию. Нужен был самый пассивный отдых — тогда было бы больше энергии. Все равно молодец! Поздравляю!»

Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой наградам.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.