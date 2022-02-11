Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 11:41

Тихонов: «Большунов — пример для подражания молодежи! Надо дать звание Героя России

Тихонов заявил, что Большунову надо дать звание Героя России
Артем Бухаев
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебро Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Я считаю, что Большунову надо дать звание Героя России, — сказал Тихонов «СЭ». — А кому, если не ему? Больше всех медалей в лыжах, золото, серебро! Скромный, нормальный парень, интересный. Пример для подражания молодежи. Все в этом парне сложилось. Трудолюбивый! Очень приятно! Мое мнение — немного не закончил восстановление. На радостях между гонками катался на лыжах вместо того, чтобы просто лежать и накапливать энергию. Нужен был самый пассивный отдых — тогда было бы больше энергии. Все равно молодец! Поздравляю!»

Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой наградам.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.

Александр Большунов
Александр Тихонов
2
1
Читайте также
Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Министр спорта Матыцин прокомментировал ситуацию с Камилой Валиевой
Резцова назвала поведение Большунова высокомерным после серебряной медали на Олимпиаде
Олимпиада-2022: Большунов обошел Клебо в битве за серебро и женский спринт в биатлоне. Онлайн-трансляция
Олимпиада: женский спринт на зимних Играх-2022 в Пекине. Онлайн
«Так играть нельзя». Что говорили Жамнов и хоккеисты после тяжелой победы над Данией
«Супер! Шесть медалей — это супер. Просто молодец». Резцова — об очередной медали Большунова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Осадок есть. Александр достоин золота». Легков — о серебре Большунова на Олимпиаде

«Любой медали нужно радоваться, это Олимпийская медаль». Бородавко — о серебре Большунова
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости