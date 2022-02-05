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Сегодня, 11:58

Тереза Йохауг впервые в карьере выиграла личную гонку на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

33-летняя спортсменка впервые в карьере выиграла золото в личной гонке на Олимпийских играх. До этого она становилась олимпийской чемпионкой в эстафете на Играх-2010 в Ванкувере, а также становилась серебряным призером в марафоне и бронзовым призером в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Играх-2014 в Сочи.

Норвежка пропустила Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за допинговой дисквалификации.

Тереза Йохауг стала первой олимпийской чемпионкой Игр в Пекине.

Олимпиада
Тереза Йохауг
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