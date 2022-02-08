Терентьев: «За пять дней до Олимпийских игр я даже удалил Instagram, чтобы не отвлекаться»

Лыжник Терентьев рассказал о переживаниях перед Олимпиадой из-за того, что полетел в Пекин позже всех

Российский лыжник Александр Терентьев, ранее завоевавший бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке коньковым стилем, рассказал о своей травме, которая была у него в Италии. Он также признался, что переживал, что полетел в Пекин позже всех.

— Что за травма у вас была в Италии?

— Да на интервальной тренировке упал. Вроде не так страшно, но продолжать работать дальше не мог. Иначе меня вообще могло тут не быть.

— Даже так?

— Да, все серьезно.

— Напрягало, что все уже в Пекине, а вы еще в Италии?

— Конечно. За пять дней до Олимпийских игр я даже удалил Instagram. Чтобы не отвлекаться. Терзало, что не поехал сюда со всеми. Сегодня установлю приложение обратно.

22-летний Терентьев — двукратный чемпион зимней Универсиады 2019 года. Он впервые участвует в Олимпиаде.

Для сборной России по лыжным гонкам это уже четвертая медаль на Играх в Пекине. Ранее два серебра завоевали Денис Спицов и Наталья Непряева в скиатлоне, а Александр Большунов стал чемпионом в скиатлоне. Последний пропустил сегодняшний спринт ради подготовки к следующим гонкам.