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Сегодня, 17:10

Терентьев рассказал, реально ли было обогнать Клебо в спринтерской гонке коньковым стилем на Олимпиаде

Владимир Иванов
Обозреватель
Йоханнес Клебо и Александр Терентьев.
Фото Reuters

Российский лыжник Александр Терентьев, ранее завоевавший бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке коньковым стилем, рассказал, можно ли было сегодня, 8 февраля, обогнать норвежца Йоханнеса Клебо и выиграть золото.

— Медали Большунова, Спицова и Непряевой настраивали на оптимизм?

— Конечно. Смотрел эту гонку — и меня прямо мотивировало происходящее.

— Клебо сегодня можно было обыгрывать?

— Нет. Думал, будет лучше. Если серьезно, перед финалом я понимал, что медаль реальна.

— Предчувствия утром какие-то были?

— Самочувствие было хорошее. Вышел на пробежку — так легко. Почувствовал, что в этот день можно вершить дела. Акклиматизации, кстати, пока не ощущаю. Прекрасно чувствую себя. Ложусь в 22:00 и сразу засыпаю. Сплю хорошо.

— Следующая цель?

— Выспаться.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Терентьев
Йоханнес Клебо
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