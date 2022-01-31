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Сегодня, 10:35

Терентьев и Бородавко вылетят в Пекин на Олимпийские игры 4 февраля

Екатерина Савостина
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, когда тренер сборной Юрий Бородавко и лыжник Александр Терентьев отправятся в Пекин на Олимпиаду.

«У Саши небольшая травма, они остались в Италии. Тесты отрицательные, 4 февраля они вылетают из Милана в Пекин», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин 30 января. 31 января команда провела первую тренировку. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13569853
Олимпиада
Александр Терентьев
Елена Вяльбе
Юрий Бородавко
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