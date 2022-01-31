Терентьев и Бородавко вылетят в Пекин на Олимпийские игры 4 февраля

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, когда тренер сборной Юрий Бородавко и лыжник Александр Терентьев отправятся в Пекин на Олимпиаду.

«У Саши небольшая травма, они остались в Италии. Тесты отрицательные, 4 февраля они вылетают из Милана в Пекин», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин 30 января. 31 января команда провела первую тренировку. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.