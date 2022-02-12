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Сегодня, 12:36

Сорина: «Олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль»

Сорина считает, что олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала победу сборной России в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

— Эта эстафета перекрыла все?
— Наверное, да. Если бы было серебро, то я бы была не так довольна. Олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль. Я настраивалась, я верила в команду.

— Елена Валерьевна сказала что-то особенное после гонки?
— Просто сказала, что мы все молодцы и умнички. Сегодня все были рады до слез.

Золото сборной России в эстафете принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Сорина и Вероника Степанова.

Серебряным призером Олимпиады-2022 стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Татьяна Сорина (Алешина)
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