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Сегодня, 14:05

Ступак заявила, что Олимпиада в Пекине для нее завершена

Владимир Иванов
Обозреватель
Юлия Ступак.
Фото Reuters

Российская лыжница Юлия Ступак оценила бронзовую медаль в командном спринте на Олимпиаде-2022.

— Маркус сказал, что учитывая сложности в сезоне, непростой подход, это хорошая, достойная бронза.

— Конечно, хорошая бронза. Но, безусловно, мы хотели отсюда уехать двукратными олимпийскими чемпионками, скрывать этого не будем. Но после двух четвертых мест на чемпионате мира, тут грех выпендриваться, потому что мы сегодня имеем медали.

— Юль, Олимпиада для тебя закончена?

— Да.

— Ты счастлива, что она закончилась?

— Я счастлива!

— Какая главная мысль на душе сейчас!

— Эта Олимпиада, эти медали перекрывают этот очень плохой, наверно, самый сложный сезон в моей карьере. Позитивно, конечно! Я стала олимпийской чемпионкой, разве я могла мечтать о чем-то большем?

— Юль, наконец-то после Олимпиады домой к себе?

— У нас сезон продолжается.

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак (Белорукова)
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