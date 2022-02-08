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Сегодня, 15:43

«Наша работа — грамотно отвечать и посылать куда надо». Степанова — о вопросах норвежских журналистов

Степанова заявила, что она лояльна к норвежским журналистам
Владимир Иванов
Обозреватель

Российская лыжница Вероника Степанова после спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине отметила, что ее не смущают вопросы иностранных журналистов. По ее словам, это их работа.

Степанова в прошедшей гонке дошла до стадии полуфинала — дальше всех остальных российских лыжниц.

— Точно не будешь бежать «десятку»?

— Классика?

— Разделка.

— Точно нет.

— Вас так прет. Почему нет? А командный спринт теперь?

— Хороший вопрос. Обсудим, посмотрим.

— Вероника, сейчас тебя остановили журналисты из Норвегии. Они очень резко высказывались, что русских здесь не должно быть. Тебя об этом не спрашивали?

— Меня спросили об уроках Нортуга, об ощущениях, как мне здесь. Все было спокойно. Я лояльна, без какой-либо агрессии. Это их работа — сдавать яркие заголовки. Наша работа — грамотно отвечать и посылать куда надо.

— Мотивировала ли тебя победа Большунова в скиатлоне?

— Да, конечно. Это боевое крещение, первый старт прошел у ребят. Теперь настала очередь и нам бегать. У меня столько эмоций, я надеюсь сохранить их до эстафеты. Сегодня было небольшое волнение, давно не было стартов. Конечно, мы бежали контрольные тренировки в Италии, где я выиграла спринт. Но это не очень придает уверенности. А сегодня я в своей тарелке.

Вероника Степанова
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