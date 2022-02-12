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Сегодня, 15:35

Степанова — о победе на Олимпиаде: «Поздравляем весь мир»

Степанова обратилась к болельщикам после победы на Олимпиаде в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram после победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Всем привет. Поздравляем страну, поздравляем весь мир с победой. Спасибо большое команде, спасибо большое Елене Валерьевне Вяльбе. Спасибо большое той системе, которая растила, кормила и тренировала чемпионов. Ура!» — сказала Степанова.

Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

Золото в эстафете сборной России принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова.

Второе место заняла сборная Германии. Третьими стали лыжницы из Швеции.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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