Степанова о попадании в состав на Олимпиаду: «Невероятное чувство. Еще летом не верила!»

Российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на свое попадание в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине.

«Быть выбранной для участия в Олимпиаде — невероятное чувство. Ещё летом не верила — как раз на фото тот момент, когда впервые задумалась об Олимпиаде всерьез (а патчи на лице — не моя идея, уговорили — наверное, чтобы думалось лучше). Спасибо тренерам и не только им — всем, кто вёл, настраивал и помогал. Спасибо всем ребятам и девочкам в команде — у нас индивидуальный спорт, но на тренировках мы стараемся друг другу помогать! Спасибо родной Камчатке за всю помощь и поддержку! Спасибо E. В. Вяльбе за доверие! Обещаю показать все, что умею на пекинской лыжне», — написала у себя в Instagram Степанова.

Сегодня, 11 января Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил состав команды на Олимпиаду в Пекине. Помимо Степановой, в состав женской команды попали Наталья Непряеваа, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.