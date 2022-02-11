Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на серебро Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 километров, отметив, что при подготовке к гонке не было допущено ошибок. По его словам, финн Иво Нисканен просто оказался сильнее.

«Любой медали нужно радоваться, это Олимпийская медаль. Соперники сегодня были очень серьезные, нужно отнестись к ним с уважением. На сегодняшний день Нисканен оказался сильнее. Но мы рады и серебряной медали. Сказался ли как-то пропуск спринта? Нет, это не сыграло роли. Мы уверены, что все было сделано правильно. Просто Нисканен оказался сильнее».

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.