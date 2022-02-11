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Сегодня, 11:45

«Любой медали нужно радоваться, это Олимпийская медаль». Бородавко — о серебре Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко заявил, что нужно радоваться серебру Большунова
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на серебро Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 километров, отметив, что при подготовке к гонке не было допущено ошибок. По его словам, финн Иво Нисканен просто оказался сильнее.

«Любой медали нужно радоваться, это Олимпийская медаль. Соперники сегодня были очень серьезные, нужно отнестись к ним с уважением. На сегодняшний день Нисканен оказался сильнее. Но мы рады и серебряной медали. Сказался ли как-то пропуск спринта? Нет, это не сыграло роли. Мы уверены, что все было сделано правильно. Просто Нисканен оказался сильнее».

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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