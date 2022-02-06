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Спицов о том, что у него больше медалей на Олимпиаде, чем на Кубках мира: «Не размениваюсь на мелочи»

Спицов высказался о том, что у него больше медалей на Олимпиадах, чем на этапах Кубка мира
Владимир Иванов
Обозреватель

Российский лыжник Денис Спицов подвел итоги скиатлона на Олимпиаде в Пекине, по итогам которого он стал серебряным призером.

— На первой тренировке был снег, метель, какие мысли были?

— Были мысли, что отрывов здесь точно не будет. Просто не убежать! А все оказалось наоборот.

— На Олимпиаде больше медалей, чем на этапах Кубка мира, уникальная история.

— Я, видать, такой спортсмен, который может собраться в нужный момент. Это здорово для меня. Не размениваюсь на мелочи.

— Егор Сорин сказал, что состояние скачет в горах. То оно ниже плинтуса, то нет. Повезло, получается?

— Повезло, что была ранняя акклиматизация. Дня три назад тяжело каталось. Самочувствие было не очень. Слава Богу, что все здорово получилось.

— Было ли какое-то предчувствие?

— Нет. Только думал о том, что мы вчера подравняли Непряеву. Вчера она взяла медаль в первой же гонке. Гора с плеч. Теперь кайфуй от Олимпиады, катайся в свое удовольствие. Надеюсь, что у нас будет так же.

Серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине стало для 25-летнего Спицова четвертой олимпийской медалью в карьере. До этого у него было два серебра и бронза на Играх в Пхенчхане в 2018 году.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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