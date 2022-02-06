Спицов: «Нужно было помочь Большунову. А смысл?»

Российский лыжник Денис Спицов, занявший второе место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, рассказал подробности гонки. Чемпионом стал его партнер по команде Александр Большунов.

— Все прошло по плану?

— Последние дни подготовки шли просто великолепно. Я чувствовал себя прекрасно, но, честно сказать, я не строил каких-то особых планов. Ожидал больше борьбы от норвежцев. Рассчитывал, что они не отпустят Саню. Ждал поддержки от них, а ее не было. Пришлось работать все классическую часть самому.

— С какой попытки ты отскочил от норвежцев?

— Честно, я не преследовал цели убежать именно от них. Я пытался залезть в группу лидеров. Заметил, что они не держат темп и решил не откладывать до коньковой части.

— На подъеме перед переодеванием ты сделал этот рывок...

— Не заметил, где это произошло. Они обычно подкатывались. А тут я не услышал дыхания сзади. Быстро переоделся и ушёл.

— Егор Сорин сказал, что тебе подсказывали — нужно помочь Большунову, притормози норвежцев. Действительно такое было?

— Было. Я сказал: «А смысл?» Я сам хотел бороться за победу и не отдавать ничего просто так. Мы частенько помогаем Сане, как можем. Сегодня я сам хотел показать результат.

— По какой причине ты упал на финише?

— Получился момент, когда накопилась усталость и потерялась концентрация. И все уже говорили: «Парни, с победой». Видать, голову вскружило и я упал. Но это никакой роли не сыграло. Я рад, что это случилось на последнем круге, а не где-то раньше.

— Когда с Большуновым был небольшой отрыв, были ли мысли выброситься вперёд?

— Когда отрыв был 20 секунд, я старался работать и догнать его. Цель — не преследование, а догнать Саню. Вера в победу у меня такая же была. Неделю назад мы делали контрольный забег и я выиграл. Были мысли, что я могу. После второго, третьего круга накопилась усталость. Я понял, что не смогу закрыть просвет, который все увеличивался.