Шведы назвали результаты своих лыжниц «грандиозным провалом»

Обозреватель популярной шведской газеты Aftonbladet Кристоффер Бергстрем жестко раскритиковал результаты лыжниц из своей страны в скиатлоне. В первой олимпийской гонке Фрида Карлссон заняла пятое место, а Эбба Андерссон — десятое.

По мнению Бергстрема, такие результаты являются «грандиозным провалом». «Золото — это исторический результат, серебро — несравненный, а бронза — блестящий. Остальное — ничто», — написал шведский журналист, который уверяет, что болельщики в его стране встретили итоги скиатлона истеричным хохотом. «Это было ужасно», — констатирует Бергстрем.

В скиатлоне на ЧМ-2021 Карлссон была второй, а Андерссон — третьей. На ЧМ-2019 Фрида на последнем этапе эстафеты обыграла саму Терезу Йохауг и дважды опережала блистательную норвежку на «десятках» на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. Но в Пекине гонка у шведок не пошла. Карлссон стало плохо после финиша — она смогла подняться только с помощью тренеров.