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Сегодня, 15:08

Шведская лыжница Сундлинг выиграла золото Олимпиады в Пекине в спринте

Роман Шишов
Корреспондент

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке.

Второе место заняла еще одна представительница Швеции Майя Дальквист. Замкнула тройку американка Джессика Диггинс.

Российская лыжница Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Юлия Ступак и Наталья Непряева завершили борьбу в четвертьфинале, а Христина Мацокина — еще в квалификации.

Для 27-летней Сундлинг это первая олимпийская медаль в карьере. Игры в Пекине стали для нее дебютными. Также она чемпионка мира 2021 года в личном и командном спринте, победительница этапов Кубка мира, призер Юношеских зимних Олимпийских игр 2012 года в спринте и чемпионка мира среди юниоров.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Спринт (С)

Финал

1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68
2. Майя Дальквист (Швеция) — +2,88
3. Джессика Диггинс (США) — +3,16
4. Рози Бреннан (США) — +4,49
5. Надин Фендрих (Швейцария) — +7,21
6. Эмма Рибом (Швеция) — +11,11

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