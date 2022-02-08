Шведская лыжница Сундлинг выиграла золото Олимпиады в Пекине в спринте
Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке.
Второе место заняла еще одна представительница Швеции Майя Дальквист. Замкнула тройку американка Джессика Диггинс.
Российская лыжница Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Юлия Ступак и Наталья Непряева завершили борьбу в четвертьфинале, а Христина Мацокина — еще в квалификации.
Для 27-летней Сундлинг это первая олимпийская медаль в карьере. Игры в Пекине стали для нее дебютными. Также она чемпионка мира 2021 года в личном и командном спринте, победительница этапов Кубка мира, призер Юношеских зимних Олимпийских игр 2012 года в спринте и чемпионка мира среди юниоров.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Спринт (С)
Финал
1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68
2. Майя Дальквист (Швеция) — +2,88
3. Джессика Диггинс (США) — +3,16
4. Рози Бреннан (США) — +4,49
5. Надин Фендрих (Швейцария) — +7,21
6. Эмма Рибом (Швеция) — +11,11