Сергей Морилов считает, что мужская лыжная сборная России повторит успех девушек в эстафете на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер России по лыжам Сергей Морилов поделился впечатлением от победы сборной России в женской эстафете на Олимпиаде-2022.

«Удивили немки. Такое впечатление создалось, что тренерский штаб готовил их на эстафету, — цитирует Морилова «РБ Спорт». — У нас состав был предсказуем, даже замену было трудно найти такой команде. Немного обескровлена, как показалось, норвежская сборная. Я очень рад, что наша команда выиграла золотые медали, хотя было тревожно, когда немки стали накатывать».

Также заслуженный тренер России считает, что мужская сборная повторит успех девушек в эстафете.

«Да, думаю, будет только победа. У мужчин оптимальный и сильный состав. Сейчас тренерский штаб поломает голову, над тем, кого и на какой этап ставить, но мы будем верить только в победу», — добавил Морилов.

Золото в женской эстафете России принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Мужская эстафета пройдет во воскресенье, 13 февраля, и начнется в 10:00 по московскому времени. В ней примут участие Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.