Сборная России лидирует с отрывом в 23 секунды после первого этапа мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде

Сборная России по лыжным гонкам лидирует после первого этапа мужской эстафеты 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.

На первом этапе за российскую команду выступил Алексей Червоткин. Он передал эстафету Александру Большунову с отрывом в 23,5 секунды от идущей на втором месте сборной Германии.

Помимо Червоткина и Большунова сборную России в эстафете представят Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Вчера, 12 февраля женская сборная России (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) выиграла эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.