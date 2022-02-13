Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 10:30

Сборная России лидирует с отрывом в 23 секунды после первого этапа мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России по лыжным гонкам лидирует после первого этапа мужской эстафеты 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.

На первом этапе за российскую команду выступил Алексей Червоткин. Он передал эстафету Александру Большунову с отрывом в 23,5 секунды от идущей на втором месте сборной Германии.

Помимо Червоткина и Большунова сборную России в эстафете представят Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Вчера, 12 февраля женская сборная России (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) выиграла эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада-2022: Александр Большунов и&nbsp;Сергей Устюгов. Олимпиада 2022: российские лыжники бегут за золотом в эстафете. Онлайн-трансляция 13 февраля

0
Читайте также
Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом России?
Плохая девочка и первый гей Франции, которых прокляли на прошлых Играх: Кто такие фигуристы Пападакис и Сизерон, установившие мировой рекорд в ритм-танце на Олимпиаде-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: российские лыжники бегут за золотом в эстафете. Онлайн-трансляция 13 февраля
Вяльбе: «Я все время верила, говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками»
Каюмов заявил, что готов сыграть в четвертьфинале Олимпиады
Женский хоккей ждет медленная смерть. При таких тенденциях она придет и в мужской
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 13 февраля
Третье золото России, поражение от Чехии и четвертое место Цветкова: олимпийский день с Алексеем Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе: «Я все время верила, говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости