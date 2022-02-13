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Сегодня, 11:00

Сборная России лидирует после двух этапов мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде с отрывом в 59 секунд

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России лидирует после двух этапов мужской лыжной эстафеты 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.

После второго этапа, на котором за Россию выступал Александр Большунов, отрыв от идущей на втором месте Норвегии составляет 59,5 секунды. Третью строчку занимает Швеция, которая проигрывает россиянам 59,7 секунды.

На первом этапе сборную России представлял Алексей Червоткин. Червоткин и Большунов прошли свои этапы классическим стилем, Денис Спицов и Сергей Устюгов, которые выступят на третьем и четвертом этапах, побегут свободным стилем.

Вчера, 12 февраля женская сборная России (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) выиграла эстафету 4x5 км.

Олимпиада-2022: Александр Большунов и&nbsp;Сергей Устюгов. Олимпиада 2022: российские лыжники бегут за золотом в эстафете. Онлайн-трансляция 13 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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