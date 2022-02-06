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Сегодня, 06:02

Сборная Норвегии по лыжным гонкам озвучила заявку на индивидуальный мужской спринт Олимпиады-2022

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Сборная Норвегии представила четырех лыжников из мужской команды, которые выйдут на старт в олимпийском спринте в Пекине 8 февраля.

В заявке — призеры последнего чемпионата мира в спринте Ховард Солос Таугбель и Эрик Валнес, чемпион мира в эстафете Пол Голберг, а также трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Йоханнес Клебо — лучший спринтер современности.

Напомним, что на чемпионате мира 2021 года спринт проводился классическим стилем, а на Олимпиада-2022 планируется гонка свободным стилем. Как сообщает NRK, в отсутствие тренера норвежских спринтеров Арильда Монсена командой руководит Эйрик Мир Носсум. Монсен не поехал в Пекине из-за положительного теста на ковид во время предолимпийских сборов в Италии.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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