Российский лыжник Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине
Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке коньковым стилем.
Чемпионом стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.
Россиянин Артем Мальцев финишировал пятым, а Сергей Устюгов завершил борьбу на стадии полуфинала.
Для сборной России по лыжным гонкам это уже четвертая медаль на Играх в Пекине. Ранее два серебра завоевали Денис Спицов и Наталья Непряева в скиатлоне, а Александр Большунов стал чемпионом в скиатлоне. Последний пропустил сегодняшний спринт ради подготовки к следующим гонкам.
Россия занимает пятое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете и первое — по общему количеству медалей — 9 (2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Спринт (С)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,26
3. Александр Терентьев (Россия) — +1,31
4. Йони Мяки (Финляндия) — +2,12
5. Артем Мальцев (Россия) — +3,59
6. Оскар Свенссон (Швеция) — +6,17