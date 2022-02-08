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Сегодня, 15:18

Российский лыжник Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Александр Терентьев.
Фото AFP

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в спринтерской гонке коньковым стилем.

Чемпионом стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

Россиянин Артем Мальцев финишировал пятым, а Сергей Устюгов завершил борьбу на стадии полуфинала.

Для сборной России по лыжным гонкам это уже четвертая медаль на Играх в Пекине. Ранее два серебра завоевали Денис Спицов и Наталья Непряева в скиатлоне, а Александр Большунов стал чемпионом в скиатлоне. Последний пропустил сегодняшний спринт ради подготовки к следующим гонкам.

Россия занимает пятое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете и первое — по общему количеству медалей — 9 (2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Спринт (С)

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,26
3. Александр Терентьев (Россия) — +1,31
4. Йони Мяки (Финляндия) — +2,12
5. Артем Мальцев (Россия) — +3,59
6. Оскар Свенссон (Швеция) — +6,17

Александр Терентьев и&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: россияне против Клебо в лыжном спринте, Уайлд взял бронзу. Онлайн-трансляция 8 февраля
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