Российский лыжник Терентьев вылетит на Олимпиаду в Пекин сегодня

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Терентьев вылетит на Олимпиаду в Пекин сегодня, 4 февраля.

«Саша сегодня должен вылететь из Милана в Пекин», — приводит «Чемпионат» слова Вяльбе.

Александр Терентьев вылетит на Игры вместе с тренером сборной Юрием Бородавко. Терентьев получил повреждение на последнем сборе в Италии, неудачно упав на одной из тренировок.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.