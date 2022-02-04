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Сегодня, 10:35

Российский лыжник Терентьев вылетит на Олимпиаду в Пекин сегодня

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Терентьев вылетит на Олимпиаду в Пекин сегодня, 4 февраля.

«Саша сегодня должен вылететь из Милана в Пекин», — приводит «Чемпионат» слова Вяльбе.

Александр Терентьев вылетит на Игры вместе с тренером сборной Юрием Бородавко. Терентьев получил повреждение на последнем сборе в Италии, неудачно упав на одной из тренировок.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4597355-elena-vyalbe-aleksandr-terentev-segodnya-dolzhen-vyletet-v-pekin.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Терентьев
Елена Вяльбе
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