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Сегодня, 11:46

Большунов: «Второе место — не так уж и плохо. Рекорд по медалям? То ли еще будет!»

Большунов прокомментировал свое серебро в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое второе место в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Какие ощущения от этого серебра? Никаких ощущений. Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Иво был намного сильнее, это было понятно со старта. Конечно, я пытался бороться и навязать борьбу, но сегодня у меня, к сожалению, не получилось. Второе место — это не так уж и плохо, тем более на Олимпиаде и в такой сильной компании. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.

Знаю ли я, что установил рекорд среди отечественных лыжников по медалям на Олимпиадах? То ли еще будет!», — сказал в эфире канала «Россия 1» Большунов.

Сегодня, 11 февраля, Большунов стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем, уступив победителю Иво Нисканену из Финляндии 23,2 секунды. Россиянин завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере и установил рекорд среди всех отечественных лыжников в истории Олимпиад.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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