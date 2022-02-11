Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое второе место в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Какие ощущения от этого серебра? Никаких ощущений. Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Иво был намного сильнее, это было понятно со старта. Конечно, я пытался бороться и навязать борьбу, но сегодня у меня, к сожалению, не получилось. Второе место — это не так уж и плохо, тем более на Олимпиаде и в такой сильной компании. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.



Знаю ли я, что установил рекорд среди отечественных лыжников по медалям на Олимпиадах? То ли еще будет!», — сказал в эфире канала «Россия 1» Большунов.

Сегодня, 11 февраля, Большунов стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем, уступив победителю Иво Нисканену из Финляндии 23,2 секунды. Россиянин завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере и установил рекорд среди всех отечественных лыжников в истории Олимпиад.