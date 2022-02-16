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Сегодня, 13:57

Большунов — о бронзе в командном спринте: «Сегодня только третьи»

Большунов прокомментировал бронзу в командном спринте на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в командном спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Сегодня только третьи», — написал Большунов в Instagram, опубликовав фотографию с Александром Терентьевым.

Сегодня, 16 февраля, Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте. Золото выиграли норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Серебро — у финнов Йони Мяки и Ийво Нисканена.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
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