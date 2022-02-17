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Российских лыжников наградили бронзовыми медалями за третье место в командном спринте. Большунов в шутку забрал себе обе медали

Российских лыжников наградили бронзовыми медалями за третье место в командном спринте
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Большунов и Александр Терентьев.
Фото Reuters
Александр Большунов и Александр Терентьев.
Фото Reuters
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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев были награждены бронзовыми медалями Олимпийских игр в Пекине за третье место в командном спринте. Торжественная церемония прошла 17 февраля.

При этом спортсменам отдали медали, и они сами надевали их друг другу. Большунов в шутку сначала забрал обе медали себе.

Александр Большунов и Александр Терентьев. Фото Reuters
Александр Большунов и Александр Терентьев.
Фото Reuters

Большунов завоевал четвертую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он становился первым в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом. Терентьев завоевал вторую бронзу Игр в Пекине, став также третьим в спринте.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
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