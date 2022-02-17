Российских лыжников наградили бронзовыми медалями за третье место в командном спринте. Большунов в шутку забрал себе обе медали
Российских лыжников наградили бронзовыми медалями за третье место в командном спринте
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев были награждены бронзовыми медалями Олимпийских игр в Пекине за третье место в командном спринте. Торжественная церемония прошла 17 февраля.
При этом спортсменам отдали медали, и они сами надевали их друг другу. Большунов в шутку сначала забрал обе медали себе.
Александр Большунов и Александр Терентьев.
Фото Reuters
Большунов завоевал четвертую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он становился первым в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом. Терентьев завоевал вторую бронзу Игр в Пекине, став также третьим в спринте.
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