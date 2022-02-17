Российских лыжниц награди бронзовыми медалями за третье место в эстафете на Олимпиаде-2022

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева были награждены бронзовыми медалями Олимпиады-2022 за третье место в командном спринте. Торжественная церемония прошла 17 февраля.

Спортсменки брали медали и сами надевали их друг другу.

Непряева завоевала третью медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее она становилась первой в эстафете, а также завоевала серебро в скиатлоне. Ступак также имеет в активе золото в эстафете в Пекине.