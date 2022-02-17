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Сегодня, 15:41

Российских лыжниц награди бронзовыми медалями за третье место в эстафете на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Фото Reuters

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева были награждены бронзовыми медалями Олимпиады-2022 за третье место в командном спринте. Торжественная церемония прошла 17 февраля.

Спортсменки брали медали и сами надевали их друг другу.

Непряева завоевала третью медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее она становилась первой в эстафете, а также завоевала серебро в скиатлоне. Ступак также имеет в активе золото в эстафете в Пекине.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Юлия Ступак (Белорукова)
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