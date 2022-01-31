Российские лыжники провели первую тренировку на олимпийской трассе

Российские лыжники провели первую тренировку на олимпийской трассе, сообщает ТАСС.

По информации источника, в тренировке участвовали все четыре группы лыжников сборной России. Отмечается, что спортсмены тренировались при сильном ветре и снегопаде.

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин 30 января. В состав мужской сборной на Олимпиаду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. У женщин в команду попали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.