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Сегодня, 08:34

Российские лыжники провели первую тренировку на олимпийской трассе

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские лыжники провели первую тренировку на олимпийской трассе, сообщает ТАСС.

По информации источника, в тренировке участвовали все четыре группы лыжников сборной России. Отмечается, что спортсмены тренировались при сильном ветре и снегопаде.

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин 30 января. В состав мужской сборной на Олимпиаду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. У женщин в команду попали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13569309
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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