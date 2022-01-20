Российские лыжники получат олимпийскую экипировку после прилета в Пекин

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что российские лыжники получат олимпийскую экипировку после того, как прилетят в Пекин.

На данный момент команда готовится к Олимпиаде в горах северной Италии и планирует вылететь в Пекин 29 января рейсом из Милана.

«Экипировку нам привезут непосредственно в Пекин», — цитирует Бородавко ТАСС.

В состав олимпийской сборной России по лыжным гонкам вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду попали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.