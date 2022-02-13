Российские лыжники Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов получили золотые медали Олимпиады в Пекине

На Олимпиаде в Пекине прошла торжественная церемония награждения по итогам эстафеты. Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов получили свои золотые медали.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.

Напомним, что последний раз в этом виде программы побеждали еще советские спортсмены в 1980 году на Играх в Лейк-Плэсиде. Тогда выиграли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.