Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 15:42

Российские лыжники Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов получили золотые медали Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Фото Getty Images

На Олимпиаде в Пекине прошла торжественная церемония награждения по итогам эстафеты. Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов получили свои золотые медали.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.

Напомним, что последний раз в этом виде программы побеждали еще советские спортсмены в 1980 году на Играх в Лейк-Плэсиде. Тогда выиграли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Денис Спицов
Сергей Устюгов
1
Читайте также
Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты
Давайте радоваться за Устюгова! Он проиграл главный свой старт восьмилетия, чтобы выиграть гонку всей жизни в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Посмотрел лыжную эстафету и поехал на стадион в правильном направлении». Латыпов — о своей медали
«Камила — юная, но очень сильная девочка. Желаю ей сил и терпения». Авербух поддержал Валиеву
Тарасова обратилась к Валиевой: «Нужно прокатать свою прекрасную программу»
Валиева выступит на слушании в CAS по видеосвязи
Ветер, метель и бронза: медаль Латыпова в гонке преследования
Ступак — о победе российских лыжников: «Вчера слезы от счастья за нас, а сегодня за наших парней»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все медали 13 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: у России золото, серебро и бронза

Ступак — о победе российских лыжников: «Вчера слезы от счастья за нас, а сегодня за наших парней»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости