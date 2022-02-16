Ступак и Непряева стали бронзовыми призерами Олимпиады в командном спринте
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.
Победу в гонке одержала команда Германии, за которую выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. Серебро — у шведок Майи Далквист и Юнны Сундлинг.
Сборная Германии завоевала 10-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, у России — 10-я бронза на Играх.
Сегодня, 16 февраля состоится финал командного спринта у мужчин, в котором сборную России представят Александр Большунов и Александр Терентьев. Начало — в 12.45 (мск).
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Командный спринт (К)
Финал
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85
2. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 22.10,02
3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 22.10,56
4. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 22.13,71
5. США (Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — 22.22,78
6. Австрия (Тереза Штадлобер, Лиза Унтервегер) — 22.55,25
7. Швейцария (Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих) — 23.02,09
8. Норвегия (Тириль Венг, Майкен Фалла) — 23.15,28
9. Польша (Изабела Марциш, Моника Скиндер) — 23.48,01
10. Франция (Мелисса Гал, Лена Кентен) — 24.04,92