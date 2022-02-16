Российские лыжницы Ступак и Непряева стали бронзовыми призерами Олимпиады в командном спринте

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

Победу в гонке одержала команда Германии, за которую выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. Серебро — у шведок Майи Далквист и Юнны Сундлинг.

Сборная Германии завоевала 10-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, у России — 10-я бронза на Играх.

Сегодня, 16 февраля состоится финал командного спринта у мужчин, в котором сборную России представят Александр Большунов и Александр Терентьев. Начало — в 12.45 (мск).

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Командный спринт (К)

Финал

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85

2. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 22.10,02

3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 22.10,56

4. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 22.13,71

5. США (Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — 22.22,78

6. Австрия (Тереза Штадлобер, Лиза Унтервегер) — 22.55,25

7. Швейцария (Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих) — 23.02,09

8. Норвегия (Тириль Венг, Майкен Фалла) — 23.15,28

9. Польша (Изабела Марциш, Моника Скиндер) — 23.48,01

10. Франция (Мелисса Гал, Лена Кентен) — 24.04,92