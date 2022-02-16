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Сегодня, 11:08

Непряева и Ступак выиграли полуфинальный забег и вышли в финал Олимпиады в командном спринте

Российские лыжницы Непряева и Ступак вышли в финал Олимпиады в командном спринте
Иван Торопцев
Корреспондент

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал Олимпиады в командном спринте.

Россиянки выиграли второй полуфинальный забег и квалифицировались в финальную гонку.

В финале выступят сборные Германии, США, Австрии, Швейцарии, Финляндии, России, Норвегии, Швеции, Польши и Франции. Гонка состоится сегодня, 16 февраля, начало запланировано на 12.15 (мск).

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Командный спринт (Классика)

1-й полуфинал

1. Германия — 23.02,08

2. США — 23.06,11

3. Австрия — 23.08,34

4. Швейцария — 23.30,86

2-й полуфинал

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 23.00,4

2. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 23.00,8

3. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 23.01,4

4. Норвегия (Тириль Венг, Майкен Фалла) — 23.05,0

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Юлия Ступак (Белорукова)
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