Непряева и Ступак выиграли полуфинальный забег и вышли в финал Олимпиады в командном спринте
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал Олимпиады в командном спринте.
Россиянки выиграли второй полуфинальный забег и квалифицировались в финальную гонку.
В финале выступят сборные Германии, США, Австрии, Швейцарии, Финляндии, России, Норвегии, Швеции, Польши и Франции. Гонка состоится сегодня, 16 февраля, начало запланировано на 12.15 (мск).
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Командный спринт (Классика)
1-й полуфинал
1. Германия — 23.02,08
2. США — 23.06,11
3. Австрия — 23.08,34
4. Швейцария — 23.30,86
2-й полуфинал
1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 23.00,4
2. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 23.00,8
3. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 23.01,4
4. Норвегия (Тириль Венг, Майкен Фалла) — 23.05,0