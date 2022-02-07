Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала свой эмоциональный монолог после скиатлона на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После гонки 27-летняя россиянка сказала журналистам, что хочет завершить карьеру.

«Я всегда очень эмоционирую, а потом остываю, — приводит слова Ступак «Чемпионат». — Говорю именно то, что чувствую в данный момент. Это не наиграно, я не выдавливаю это из себя. Живу так, что делюсь теми чувствами, что сейчас внутри меня, просто не могу по-другому. Я и радуюсь точно так же, порой со слезами, если мне обидно, я тоже об всегда скажу и не бегаю от этого. Но пару часов пореву и успокаиваюсь. Многие думают, ну что там — одна гонка прошла, это не конец света. Действительно, это так. Но мне обидно не оттого, что так пошло именно в скиатлоне, а оттого, что по сезону был такой результат, которого я не ожидала».

Лыжница рассказала, была ли на награждении своей соотечественницы Натальи Непряевой.

«Нет, я же готовлюсь к гонкам, делала запланированную работу, — сказала она. Но это никак не связано с тем, что мне было как-то обидно или что-то в этом роде. Конечно, жаль, что мы с ней не стояли вместе, но мы еще постоим с Непряевой на пьедестале. Просто не в этот день. Я адекватно оцениваю ситуацию и понимала, что от кого ждать».

Напомним, что Ступак заняла 24-е место в скиатлоне. Непряева завоевала серебряную медаль. Золото выиграла норвежка Тереза Йохауг.