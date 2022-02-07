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Ступак — об Олимпиаде: «Мы еще постоим с Непряевой на пьедестале»

Российская лыжница Ступак прокомментировала свой монолог после скиатлона на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала свой эмоциональный монолог после скиатлона на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После гонки 27-летняя россиянка сказала журналистам, что хочет завершить карьеру.

«Я всегда очень эмоционирую, а потом остываю, — приводит слова Ступак «Чемпионат». — Говорю именно то, что чувствую в данный момент. Это не наиграно, я не выдавливаю это из себя. Живу так, что делюсь теми чувствами, что сейчас внутри меня, просто не могу по-другому. Я и радуюсь точно так же, порой со слезами, если мне обидно, я тоже об всегда скажу и не бегаю от этого. Но пару часов пореву и успокаиваюсь. Многие думают, ну что там — одна гонка прошла, это не конец света. Действительно, это так. Но мне обидно не оттого, что так пошло именно в скиатлоне, а оттого, что по сезону был такой результат, которого я не ожидала».

Лыжница рассказала, была ли на награждении своей соотечественницы Натальи Непряевой.

«Нет, я же готовлюсь к гонкам, делала запланированную работу, — сказала она. Но это никак не связано с тем, что мне было как-то обидно или что-то в этом роде. Конечно, жаль, что мы с ней не стояли вместе, но мы еще постоим с Непряевой на пьедестале. Просто не в этот день. Я адекватно оцениваю ситуацию и понимала, что от кого ждать».

Напомним, что Ступак заняла 24-е место в скиатлоне. Непряева завоевала серебряную медаль. Золото выиграла норвежка Тереза Йохауг.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/article-4601833-yuliya-stupak-posle-neudachi-v-skiatlone-na-olimpiade-2022-budet-bitsya-za-medali-i-hochet-popast-v-top-3-s-nepryaevoj.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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