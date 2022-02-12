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Сегодня, 14:41

Степанова - Нортугу: «Придется теперь еще раз финишировать первой»

Степанова заявила, что забыла уроки Нортуга
Роман Шишов
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Instagram написала сообщение в адрес двукратного олимпийского чемпионата Петтера Нортуга. По ее словам, придется выигрывать еще одну золотую медаль.

«Ох, забыла уроки Петтера, как вести себя на финише! Придется теперь еще раз финишировать первой!», — написала Степанова.

Напомним, после сегодняшней эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине Нортуг прокомментировал финиш Степановой.

В эстафете сборная России выиграла золотые медали. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова.

Второе место в гонке заняла сборная Германии, а третье Швеция.

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