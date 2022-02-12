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Сегодня, 12:30

Сорина: «Я настраивалась на победу в эстафете, верила в нее»

Российская лыжница Сорина заявила, что верила в победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Татьяна Сорина прокомментировала победу сборной России в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

— Я не переживала. У меня была задача бежать свою гонку на 5 километров, как будто это раздельный старт. Я не ожидала, что эстафету нам передадут одновременно вместе с немкой. Это даже на руку, потому что хотелось спуски отрабатывать вместе. Пыталась убежать на подъеме, но на спуске не получалось сохранить отрыв. Где-то лыжи сработали. Может, я хуже прохожу. Задача стояла выше — убежать.

— Ты олимпийская чемпионка. В голове укладывается?

— Укладывается, потому что я настраивалась на это. Я верила в эту победу. Заранее вещать медали нельзя, но я чувствовала, что мы победим.

— Когда поверила окончательно?

— Когда Вероника начала бежать свой этап. Отставание не сокращалось. Точно знала, что финиш она не отдаст. Я знала, что немки не будут нам соперницами на финише.

— Егор Сорин сказал, что тебя не удалось в полной мере подвести к этой Олимпиаде. Знаешь, в чем причина?

— Не знаю. Может, в горах так бегу. Форма не лучшая. Не та, на которую рассчитывала. Я думала, у меня буде форма лучше.

— Были опасения, что не попадёшь в состав эстафетной гонки?

— Не было.

Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова сегодня одержали победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной России третье золото на Играх в Китае.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Татьяна Сорина (Алешина)
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