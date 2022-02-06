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Поздняков поздравил Большунова с победой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Президент ОКР Поздняков поздравил Большунова с победой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу Александра Большунова и серебряную медаль Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Фантастическая победа наших лыжников! Саша и Денис сегодня были на голову сильнее всех соперников. К сожалению, мне удалось посмотреть только самую концовку гонки, поскольку в это время проходило заседание Исполкома Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Во время этого мероприятия произошел забавный момент: я случайно запустил на телефоне приложение, и заиграла музыка Чайковского — именно тот фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром, который используется на протокольных церемониях Команды ОКР. Все решили, что это очень добрый знак, так и получилось. Поздравляю всех наших спортсменов и болельщиков!» — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова.

Александр Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Благодаря его победе и серебру Дениса Спицова сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, которая проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://t.me/olympic_russia/6487
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Станислав Поздняков
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