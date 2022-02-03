Вяльбе назвала первые ассоциации в ответ на фамилии главных лыжников и тренеров сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью «СЭ» назвала первые ассоциации в ответ на фамилии главных лыжников и тренеров сборной России.

— О прогнозах говорить бессмысленно. Давайте попробуем кое-что другое: я буду называть фамилии главных действующих лиц, а вы — первую ассоциацию.

— Давайте попробуем.

— Большунов.

— Русский медведь.

— Ступак.

— Русская красавица.

— Устюгов.

— Для меня он все-таки остался Лосенком.

— Непряева.

— Царевна Несмеяна.

— Бородавко.

— Какой-то Кощей Бессмертный. (Смеется.)

— Степанова.

— Юная пиарщица. Но в хорошем смысле. Она живет в ногу со временем.

— Терентьев.

— Для меня он просто красавчик. Обаяшка.

— Крамер.

— Обрусевший немец. За эти годы он многому у нас научился.

— Спицов.

— Наша улыбка! Позитив! И очень хочу, чтобы он обрел уверенность. Ему ее не всегда хватает.

— Вяльбе.

— Ой, да называют Бабой-ягой, ну пусть ею и останусь. Вообще не парюсь. Тем более в душе я — белая и пушистая.

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