Елена Вяльбе: «Меня называют Бабой-ягой, но в душе я — белая и пушистая»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью «СЭ» назвала первые ассоциации в ответ на фамилии главных лыжников и тренеров сборной России.
— О прогнозах говорить бессмысленно. Давайте попробуем кое-что другое: я буду называть фамилии главных действующих лиц, а вы — первую ассоциацию.
— Давайте попробуем.
— Большунов.
— Русский медведь.
— Ступак.
— Русская красавица.
— Устюгов.
— Для меня он все-таки остался Лосенком.
— Непряева.
— Царевна Несмеяна.
— Бородавко.
— Какой-то Кощей Бессмертный. (Смеется.)
— Степанова.
— Юная пиарщица. Но в хорошем смысле. Она живет в ногу со временем.
— Терентьев.
— Для меня он просто красавчик. Обаяшка.
— Крамер.
— Обрусевший немец. За эти годы он многому у нас научился.
— Спицов.
— Наша улыбка! Позитив! И очень хочу, чтобы он обрел уверенность. Ему ее не всегда хватает.
— Вяльбе.
— Ой, да называют Бабой-ягой, ну пусть ею и останусь. Вообще не парюсь. Тем более в душе я — белая и пушистая.
Полное интервью с Вяльбе читайте на сайте «СЭ»
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