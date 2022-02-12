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Сегодня, 07:07

Вяльбе недовольна работой журналистов NRK: «Я вообще не произносила слова «король»

Вяльбе недовольна работой журналистов NRK и требует новое опровержение
Сергей Разин
корреспондент
Елена Вяльбе.
Фото Instagram

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что она перестанет бойкотировать норвежские СМИ только после того, как перед ней извиниться король Норвегии.

«Я вообще не произносила слова «король» или Харальд, а сказала, что извиниться должен тот, кто задал этот вопрос! Это все от нашего плохого понимания друг друга! Тот журналист, который задавал мне вопросы на стадионе, записывал все на диктофон. Так пусть несет запись, послушаем вместе. Получается, этому репортеру тоже нужен дешевый пиар просто.

В общем, теперь пусть NRK извиняются еще и за это и пишут опровержение. Вчера мы встретились с моим коллегой, президентом Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эриком Ресте. Он извинился за поведение норвежских журналистов. Мы немного поговорили на эту тему, я ему сказала, что до конца Олимпиады с норвежскими СМИ общаться не буду, и Эрик все понял. Видимо, он вник в эту ситуацию гораздо глубже, чем журналисты из Норвегии", — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт, автор колонки на NRK об Александре Большунове, сообщил, что Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд.

Именно после статьи Сальтведта Вяльбе приняла решение о бойкоте СМИ Норвегии. Автор материала заявил, что «русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона», а также отметил, что Александр Большунов мог бы подождать до своего золота и до Милана-2026.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4607247-elena-vyalbe-o-state-nrk-ya-ne-govorila-korol-ili-harald-pust-oproverzhenie-pishut.html
Олимпиада
Елена Вяльбе
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