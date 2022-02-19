Елена Вяльбе: «Не надо хейтить Клебо»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо, который не смог финишировать из-за проблем со здоровьем.

«Не надо его хейтить. Норвежцы сказали, что у Йоханнеса диарея. Уже два дня. В таком состоянии далеко не каждый рискнул бы выйти на старт», — сказала Вяльбе.

Ранее, 19 февраля, комментатор Дмитрий Губерниев сообщил «СЭ» подробности состояния здоровья Йоханнеса Клебо. Норвежский лыжник снялся с масс-старта из-за проблем с желудком.

Победителем масс-старта стал россиянин Александр Большунов, второе место — у Ивана Якимушкина.