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Сегодня, 12:49

Елена Вяльбе: «Не надо хейтить Клебо»

Президент ФЛГР Елена Вяльбе призвала не критиковать норвежского лыжника Клебо
Владимир Иванов
Обозреватель
Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо, который не смог финишировать из-за проблем со здоровьем.
«Не надо его хейтить. Норвежцы сказали, что у Йоханнеса диарея. Уже два дня. В таком состоянии далеко не каждый рискнул бы выйти на старт», — сказала Вяльбе.

Ранее, 19 февраля, комментатор Дмитрий Губерниев сообщил «СЭ» подробности состояния здоровья Йоханнеса Клебо. Норвежский лыжник снялся с масс-старта из-за проблем с желудком.

Победителем масс-старта стал россиянин Александр Большунов, второе место — у Ивана Якимушкина.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля
Олимпиада
Елена Вяльбе
Йоханнес Клебо
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