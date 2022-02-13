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Сегодня, 13:48

Елена Вяльбе: «Первые минут десять этапа Устюгова у нас была паника»

Вяльбе отреагировала на первую с 1980 года олимпийскую победу российских лыжников в эстафете
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о первой с 1980 года олимпийской победы российских лыжников в эстафете.

— В 1980 году, когда мы последний раз выигрывали эстафету, я была маленькой, потом только пересмотрела, — сказала Елена Вяльбе. — Там была своя история, а мы пишем свою. Сейчас Саша Большунов сказал: нам нравится Китай, это вторая родина. Олимпиада не закончена, мы тут еще поборемся! Я волновалась всю эстафету, но чтобы прям супер нервничала — такого не было. Где-то на втором этапе уже подумала, что все будет хорошо. Первые минут десять последнего этапа у нас только была паника. Сергей очень сильно начал, и все кричали: «Останавливайте его, останавливайте!» А я про себя думаю: «Может, у человека супер состояние?» Но даже ребята, Саша Большунов с Лешей Червоткиным, с которыми мы стояли, сказали: «Пусть Серега спокойно лучше начинает, потому что потом накрывает конкретно».

— Показалось, что очень тяжело было Денису Спицову на третьем этапе.

— Денис любит бегать в стаде, а здесь он был один. И на спусках, хотя прокладчики и накатали лыжню, все равно в такой снегопад было непросто. Ребята все молодцы, мы ими гордимся! И надеемся, что вся страна тоже.

Ранее, 13 февраля, российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото Олимпийских игр в эстафете.

В составе российской сборной в эстафете принимали участие Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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