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Сегодня, 14:27

Нортуг: «Степанова провела очень хороший финишный этап и приняла много правильных решений по ходу гонки»

Анна Горшкова
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал выступление Вероники Степановой на четвертом этапе эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Она молода, бесстрашна, очень уверена в своих задачах. Она провела очень хороший финишный этап, — цитирует Нортуга TV2. — По сравнению с Лиллехаммером, тут ей пришлось какое-то время бежать одной, и она приняла много правильных решений по ходу гонки.

В такой ситуации ты должен быть очень сильным ментально. А когда ты делаешь это за Россию, то испытываешь дополнительное давление — за тобой наблюдает вся страна. Есть Вяльбе и все остальные, кто сегодня желал золота. Так как она, несмотря на свой юный возраст, делает все правильно, пора сказать, что Россия приобрела финишера, который может нести этот флаг много лет".

В эстафете сборная России выиграла золотые медали. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова.

Второе место в гонке заняла сборная Германии, а третье Швеция.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.tv2.no/v/1724268/
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Петтер Нортуг
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