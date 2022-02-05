Панжинский считает, что Большунов является фаворитом в скиатлоне на Олимпиаде

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский поделился мнением о предстоящей мужской гонке в скиатлоне на Играх-2022.

«Александр Большунов на такой трассе, несомненно, является главным фаворитом. Если Ханс Кристер Холунд выйдет на старт, будет представлять собой серьезную угрозу. Как готов Йоханнес Клебо, особенно к гонкам по таким тяжелым трассам, это загадка и сюрприз, но если он будет в том состоянии, в котором был на «Тур де Ски», то он тоже основной конкурент для Александра.

Думаю, что Алексей Червоткин и Денис Спицов могут сработать вместе и помочь в каком-то моменте Александру Большунову. Если Александр готов на все сто процентов, он в классической части уже начнет очень активно работать и на длинных подъемах есть шанс сильно разорвать группу, как сегодня сделала Тереза Йохауг», — приводит слова Панжинского «Чемпионат».

Мужская гонка в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине пройдет в воскресенье, 6 февраля, начало — 10:00 по московскому времени. Сборную России будут представлять Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов и Алексей Червоткин.