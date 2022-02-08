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Сегодня, 17:15

Отец Терентьева: «Поверил в медаль Саши, когда он прошел в полуфинал»

Анна Горшкова
Корреспондент

Василий Терентьев, отец лыжника Александра Терентьева, прокомментировал бронзовую медаль спортсмена в спринтерской гонке коньковым стилем на Олимпиаде-2022.

«Я поверил в медаль, когда он прошел в полуфинал, — приводит слова Василия ТАСС. — Нервных моментов в течение гонки у меня не было: я абсолютно спокойно, с горячим сердцем и холодной головой, смотрел, крепко сжимал кулаки обоих рук и говорил: «Саша, нормально». У него хорошая физическая и психологическая форма».

Василий Терентьев рассказал, что олимпийская медаль в спринте стала неожиданностью, потому что гонки коньковым стилем получаются у его сына хуже, чем классическим.

«Классический спринт — это его конек, а коньковый спринт не его конек. Учитывая это, третье место в Олимпийских соревнованиях — это высокий результат. Результат неожиданный, надеяться, что он сразу будет в призерах, было бы легкомысленно: здесь сильнейшие спринтеры, они все специализируются на коньковом ходе», — добавил он.

Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино.

В пятницу, 11 февраля, пройдет индивидуальная мужская гонка. Начало — в 10:00 по московскому времени.

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Источник: https://tass.ru/sport/13649567
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